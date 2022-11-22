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НовостиОбщество22 ноября 2022 16:47

На Урале нашли «мусульманское» мясо, которое проверили на чуму свиней

Лабораторные исследования не советуют виду выработанной продукции
Дарья ЧИПУРИНА
Мясо для мусульман проверяли на свиную чуму

Мясо для мусульман проверяли на свиную чуму

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В торговые организации Свердловской области поступило мясо, несоответствующие ветеринарным сопроводительным документам в ФГИС «Меркурий». Мясо для мусульман проверяли на свиную чуму.

Из Челябинской области поступила мясная продукция «Мусульманская вареная БЕЗ СВИНИНЫ НИКА ШТУЧКА». Однако данная партия была исследована на африканскую чуму свиней. Это значит, что лабораторные исследования не советуют виду выработанной продукции.

- Это является нарушением п.п. а, д п. 1, п. 1 Распоряжения Минсельхоз РФ от 05.03.2021 № 15-Р «Об утверждении руководства по применению отдельных положений приказа Минсельхоза России от 27 декабря 2016 г, - объяснили в пресс-службе свердловского Россельхознадзора.

Регистрация производителей приостановлена. Также им вынесены предупреждения. В дальнейшем организации рискуют получить административное наказание.