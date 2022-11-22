Екатеринбурженка взыскала с заводчицы 40 тысяч за сбежавшую собаку

Екатеринбурженка пошла в суд, когда ей отказались возмещать ущерб за сбежавшую собаку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга Татьяна З. в 2015 году купила у Валентины Р. маленького цвергшнауцера по кличке Эльза. Щенок с родословной и клеймом обошелся ей в 20 тысяч.

В 2021 году Татьяне пришлось лечь в больницу - инвалидность и пожилой возраст давали о себе знать. Присмотреть за любимой питомицей она попросила Валентину. Когда женщину выписали, она попросила привезти ей Эльзу. Валентина уже была во дворе дома Татьяны, когда собака выпрыгнула из машины и убежала.

Хозяйка потребовала возместить ущерб, но ее знакомая назвала произошедшее несчастным случаем и отказала. Тогда Татьяна решила идти в суд.

- Татьяна уверена, что Эльза никуда не убегала, ее неправомерно удерживает у себя Валентина. Потеря собаки стала горем для хозяйки и сильно отразилась на ее здоровье, - рассказали в свердловском областном суде. -Татьяна З. подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга к Валентине Р. о взыскании ущерба, компенсации морального вреда.

Свои моральные страдания она оценила в 100 тысяч рублей, а стоимость Эльзы в 60 тысяч рублей - именно столько сейчас стоят на рынке щенки породы маленький цвергшнауцер.

Решением Кировского суда с Валентины был взыскан ущерб в размере 20 тысяч рублей. Женщин это не устроило, и они принесли апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Татьяна а том числе не согласилась с размером ущерба, сочла, что суд не учел затраты на воспитание, дрессуру, корма для животного.

Свердловский областной суд постановил частично удовлетворить апелляционную жалобу Татьяны З. Он отменил решение Кировского районного суда в части отказа во взыскании компенсации морального вреда, постановив взыскать с Валентины Р. 20 тысяч рублей. В остальной части решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.