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НовостиОбщество22 ноября 2022 16:07

Екатеринбург получил престижную федеральную награду

Городу оценили за темпы развития системы образования
Дарья ЧИПУРИНА
Сферу образования назвали фундаментом для устойчивого развития Урала

Сферу образования назвали фундаментом для устойчивого развития Урала

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столица Урала получила премию Финансового университета при правительстве РФ за прогресс в образовании.

Награду вручили мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. По его словам, именно сфера образования является фундаментом для устойчивого развития Урала.

- Все перечисленные успехи стали возможны только благодаря продуманной, эффективной экономической и социальной политике региональных и муниципальных властей, – отметил Алексей Орлов на торжественной церемонии.

В мэрии отмечают, что за последние 10 лет вместимость системы дошкольных учреждений Екатеринбурга увеличилась на 25 тысяч мест. А также появилось 20 новых школьных зданий и 13 капитально отремонтировано.

В будущем в Екатеринбурге все чаще будут применяться принципиально новые подходы при проектировании учреждений. К одной из таких уже существующих отнесли школу № 31 на улице Евгения Савкова, 17. Новые здания будут больше похожи на образовательные центры, которые смогут совместить в себе детский сад, среднюю школу и большое количество секций.