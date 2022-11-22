Екатеринбург получил престижную федеральную награду

Сферу образования назвали фундаментом для устойчивого развития Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столица Урала получила премию Финансового университета при правительстве РФ за прогресс в образовании.

Награду вручили мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. По его словам, именно сфера образования является фундаментом для устойчивого развития Урала.

- Все перечисленные успехи стали возможны только благодаря продуманной, эффективной экономической и социальной политике региональных и муниципальных властей, – отметил Алексей Орлов на торжественной церемонии.

В мэрии отмечают, что за последние 10 лет вместимость системы дошкольных учреждений Екатеринбурга увеличилась на 25 тысяч мест. А также появилось 20 новых школьных зданий и 13 капитально отремонтировано.

В будущем в Екатеринбурге все чаще будут применяться принципиально новые подходы при проектировании учреждений. К одной из таких уже существующих отнесли школу № 31 на улице Евгения Савкова, 17. Новые здания будут больше похожи на образовательные центры, которые смогут совместить в себе детский сад, среднюю школу и большое количество секций.