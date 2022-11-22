Уралец притворился росгвардейцем и ограбил подростка на 170 тысяч

Чтобы ограбить подростка, подозреваемый надел на него наручники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском будут судить 22-летнего молодого человека, 14 августа ограбившего 17-летнего подростка. Чтобы завладеть деньгами, он придумал целую схему и купил комплект форменной одежды сотрудников войск национальной гвардии, кобуру для пистолета и наручники.

- Обвиняемый, надев приобретенный им комплект форменной одежды сотрудников войск национальной гвардии, заметил несовершеннолетнего, который доставал из гаража велосипед, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - После этого обвиняемый под предлогом проверки документов на велосипед, а также выявления якобы похищенного имущества предложил потерпевшему проследовать в квартиру по месту жительства последнего.

Мальчик привел лже-силовика в квартиру, где жил с мамой. Там молодой человек стал угрожать избить его и показывать на кобуру, чтобы запугать. Затем он надел на подростка наручники и похитил из квартиры имущество на сумму более 170 тысяч рублей.

Молодого человека по пп. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья и с угрозой применения такого насилия).

Уголовное дело направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского.