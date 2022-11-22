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НовостиОбщество22 ноября 2022 15:28

В Свердловской области девушка получила зарплату только после вмешательства прокуратуры

Свердловчанке выплатили более 80 тысяч рублей
Дарья ЧИПУРИНА
Нижнесергинская прокуратура провела проверку по обращению свердловчанки

Нижнесергинская прокуратура провела проверку по обращению свердловчанки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнесергинская прокуратура провела проверку по обращению свердловчанки, которую не устроили на работу официально, а также не выплатили зарплату.

Девушка работала продавцом продовольственных товаров у индивидуального предпринимателя. Но официально не трудоустроилась, в связи с чем и не получила зарплату.

Прокуратура в Нижних Сергах направила исковое заявление в суд. Она потребовала установить факт трудовых отношений между ИП и заявительницей. Помимо этого, попросила взыскать с работодателя задолженность по зарплате и компенсацию морального вреда. В первый раз суд отклонил иск с требованиями. Прокуратура такое решение обжаловала.

- Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда удовлетворила апелляционное представление прокурора, отменив решение суда 1 инстанции, удовлетворив исковые требования прокурора. Судебный акт вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Удалось зафиксировать трудовые отношения между свердловчанкой и ИП. Девушка получила 33 тысячи рублей заработной платы и 50 тысяч за моральную компенсацию.