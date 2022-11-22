В Свердловской области девушка получила зарплату только после вмешательства прокуратуры

Нижнесергинская прокуратура провела проверку по обращению свердловчанки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнесергинская прокуратура провела проверку по обращению свердловчанки, которую не устроили на работу официально, а также не выплатили зарплату.

Девушка работала продавцом продовольственных товаров у индивидуального предпринимателя. Но официально не трудоустроилась, в связи с чем и не получила зарплату.

Прокуратура в Нижних Сергах направила исковое заявление в суд. Она потребовала установить факт трудовых отношений между ИП и заявительницей. Помимо этого, попросила взыскать с работодателя задолженность по зарплате и компенсацию морального вреда. В первый раз суд отклонил иск с требованиями. Прокуратура такое решение обжаловала.

- Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда удовлетворила апелляционное представление прокурора, отменив решение суда 1 инстанции, удовлетворив исковые требования прокурора. Судебный акт вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Удалось зафиксировать трудовые отношения между свердловчанкой и ИП. Девушка получила 33 тысячи рублей заработной платы и 50 тысяч за моральную компенсацию.