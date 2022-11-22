Замминистра Минобороны РФ проверил предприятия Свердловской области

Генерал-полковник вручил отличившимся сотрудникам предприятий государственные награды Фото: Минобороны РФ

Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев приехал в Свердловскую область, чтобы проверить, как на предприятиях военно-промышленного комплекса региона выполняют гособоронзаказ.

- Заместитель Министр обороны проверил участки завершающих операций, на которых проводится контроль продукции, а также цеха, автоматизированные линии изготовления корпусов изделий, станки с автоматизацией процессов загрузки и выгрузки деталей, - сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, генерал-полковник вручил отличившимся сотрудникам предприятий государственные награды.

В Свердловскую область Михаил Мизинцев приехал в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа по поручению Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.