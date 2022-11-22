Поезд Деда Мороза выехал из Великого Устюга 22 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поезд Деда Мороза прибудет на железнодорожный вокзал Екатеринбурга 1 декабря в 13:00. Вместе с волшебником приедет Снегурочка и другие сказочные персонажи. В составе поезда 19 вагонов. Каждый оформлен по-разному.

-Поезд Деда Мороза - это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой - приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Праздничная программа пройдет и на перроне вокзала. Перед жителями Екатеринбурга выступят артисты и аниматоры.

Отметим, что поезд Деда Мороза за 85 дней пути преодолеет 33 тысячи километров, посетит множество городов и вернется в Великий Устюг 15 января 2023 года.