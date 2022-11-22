Евгений Куйвашев встретился с новым военкомом Свердловской области

Юрий Аксенов вступил в должность военкома 14 ноября Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с новым военкомом Юрием Аксеновым, вступившим в должность 14 ноября.

- Новый военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов 22 ноября представлен губернатору региона Евгению Куйвашеву, - сообщили в департаменте информполитики региона.

Ранее полковник Юрий Аксенов был военкомом в Республике Марий Эл. Стоит отметить, что несколько лет назад он также возглавлял военные комиссариаты Березовского, а также Октябрьского и Ленинского районов Екатеринбурга.

Сергей Чирков, ранее занимавший пост врио комиссара области, вернулся к исполнению штатных обязанностей. Теперь он вновь заместитель военкома.