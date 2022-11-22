Второй магазин «ВкусВилл» открылся в Екатеринбурге

Новый магазин позволит увеличить скорость доставки Фото: пресс-служба «ВкусВилл»

В Екатеринбурге открылся второй магазин федеральной сети «ВкусВилл». Новая торговая точка расположилась на 8 Марта,188.

- Необходимость открытия второго «ВкусВилла» обусловлена интересом местных жителей к продукции бренда (350 человек в день посещает магазин в среднем), а также ростом спроса на сервис доставки бренда (в среднем 300 заказов в день), - рассказали в пресс-службе сети.

Там отметили, что новый магазин позволит увеличить скорость доставки, поскольку заказы будут делиться уже между двумя магазинами, что приведет к равномерному распределению.

Товары в торговую точку привозят с распределительного центра «Домодедово». Вся продукция перед отправкой проходит несколько этапов проверки качества, обязательные исследования в лабораториях.

Напомним, первые два магазина «ВкусВилл» в Екатеринбурге открылись в январе 2022 года на Челюскинцев, 25 и на Куйбышева, 21. Затем в марте торговая точка на Челюскинцев закрылась.