Уральский врач объяснил, почему нельзя выпивать на морозе

Выпивать зимой на морозе не рекомендуется Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приближается календарная зима, хотя в Екатеринбурге и Свердловской области уже несколько недель наблюдается отрицательная температура, и установился снежный покров.

Главный врач Областной наркологической больницы, главный внештатный нарколог по Уральскому федеральному округу Антон Поддубный рассказал на радио «Комсомольская правда» [92.3fm] о том, почему выпивать на морозе опасно.

- Может возникнуть обманчивое ощущение теплоты, поэтому люди думают, что согреваются. Но на самом деле, алкоголь расширяет сосуды и теплообмен увеличивается. То есть, происходит не сохранение тепла в организм, а наоборот, тепло уходит во внешнюю среду. Тем самым, происходит еще большее охлаждение, - говорит Антон Поддубный. - Также алкоголь вызывает дискоординацию движений, увеличивается риск получения травм. Поэтому после употребления алкоголя лучше минимизировать нахождение на улице.

По словам Поддубного, в Уральском федеральном округе уже работают центры временного пребывания, центры помощи, или, как их называют в народе, вытрезвители. Они есть в Курганской, Тюменской и Челябинской областях.

О вреде алкоголя рассказал Антон Поддубный. Фото: радио КП

- В Свердловской области, я надеюсь, в ближайшее время эти учреждения тоже откроются. Основная их задача – обеспечить безопасные условия для людей, которые находятся в состоянии опьянения. Это касается тех, кто не нуждается в медицинской помощи, но утратил способность передвигаться самостоятельно, - говорит Антон Поддубный.

Также специалист рассказал о том, что алкоголь не помогает людям решать проблемы. Это миф.

- Мой опыт подсказывает, что люди с зависимостью всегда находят причину и могут сказать, почему им нужен алкоголь. Да, алкоголь снимает стресс, но он не решает проблему. Это временное решение, которое позволяет условно на данный момент вопрос закрыть, - заключает врач.