В Нижний Тагил едет федеральный министр

Александр Козлов посетит Нижний Тагил 23 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 23 ноября 2022 года, Нижний Тагил посетит с рабочим визитом глава Минприроды РФ Александр Козлов. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

В уральский город федерального министра сопроводят полпред Президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Министр Козлов примет участие в запуске нового экологичного оборудования на коксохимическом производстве предприятия ЕВРАЗ НТМК.

Также во время поездки Нижнему Тагилу передадут трамваи, приобретенные для города по проекту «Чистый воздух».