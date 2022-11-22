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НовостиПолитика22 ноября 2022 10:52

В Нижний Тагил едет федеральный министр

Главу Минприроды сопроводят полпред Президента и губернатор
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Александр Козлов посетит Нижний Тагил 23 ноября

Александр Козлов посетит Нижний Тагил 23 ноября

Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 23 ноября 2022 года, Нижний Тагил посетит с рабочим визитом глава Минприроды РФ Александр Козлов. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

В уральский город федерального министра сопроводят полпред Президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Министр Козлов примет участие в запуске нового экологичного оборудования на коксохимическом производстве предприятия ЕВРАЗ НТМК.

Также во время поездки Нижнему Тагилу передадут трамваи, приобретенные для города по проекту «Чистый воздух».