Куйвашев переназначил министра образования Свердловской области

Биктуганов вместе с остальными членами регионального правительства сложил полномочия перед вновь избранным губернатором Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев переназначил Юрия Биктуганова министром образования и молодежной политики региона. Он вступит в должность с 22 ноября, сообщает департамент информационной политики.

- Юрий Биктуганов вместе с остальными членами регионального правительства сложил полномочия перед вновь избранным губернатором Свердловской области. С этого времени он работал в статусе исполняющего обязанности министра, - говорится в сообщении.

Биктуганов начал работать в свердловском правительстве в 2010 году. Министерство образования региона он возглавил в 2011 году. Он является кандидатом педагогических наук и доцентом. На посту министра Биктуганов работал над тем, чтобы дети с трех до семи лет были обеспечены местами в детских садах. Эта программа была выполнена в 2015 году.

Сейчас в Свердловской области продолжается работа по созданию мест в садиках для детей от полутора до трех лет. Также в регионе прорабатывается вопрос по обеспечению уральцев местами в школах.