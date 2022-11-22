Школьник из Нижнего Тагила заметил тараканов в столовой

Насекомых сфотографировал школьник. Фото: паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле ученик школы № 81 заметил тараканов на информационном стенде в столовой. Он сфотографировал насекомое и показал родителям. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

- Это сфотографировал ребенок, который, придя домой, наглядно и вполне доходчиво объяснил, почему он не желает питаться в этой столовой, кишащей тараканами, - написал сообществу подписчик.

Этим случаем уже заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство Свердловской области организовало проверку. Прокуратура изучит, действительно ли там есть насекомые, как проводятся дезинсекция образовательным учреждением и компанией, организующей питание в школе.

Ранее, в апреле, в школе № 113 в Екатеринбурге пожаловались на таракана в гречневой каше. Чиновники и родители выехали на проверку. Однако информация о насекомых не подтвердилась.