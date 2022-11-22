Бюджет Сургута резко подрастет в 2023 году

Городская казна Сургута в 2023 году значительно вырастет, но точные параметры пока не озвучены Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году бюджет города Сургут резко вырастет и станет рекордным по объему. Информацию об этом передает телеканал ugra-tv.ru со ссылкой на председателя гордумы Максима Слепова.

Сейчас проект главного финансового документа на 2023 год поступил на рассмотрение депутатам гордумы и в контрольно-счетную палату. Точные цифры по параметрам бюджета пока не называются.

В 2022 году бюджет Сургута составил больше 36 миллиардов рублей. В будущем он намного возрастет, так как в городе собираются строить второй мост через Обь и научно-технологический центр.

- Думаю, что будет интересный и удивительный для Сургута бюджет, - заключил Максим Слепов.