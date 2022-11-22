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НовостиЭкономика22 ноября 2022 9:48

Названа зарплата жителей Югры

В регионе хороший доход
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Югорчане хорошо зарабатывают

Югорчане хорошо зарабатывают

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большая часть жителей Югры в 2021 - 2022 годах, по статистике, зарабатывают от 45 до 100 тысяч рублей. Об этом пишет информационный портал ugra-news.ru со ссылкой на «РИА Рейтинг».

Всего 2 % жителей Югры зарабатывают менее 20 тысяч рублей, а четверть жителей региона зарабатывает более 100 тысяч рублей.

В рейтинге приведены данные за период с сентября 2021 года по август 2022 года. Оказалось, что среди регионов России более 40 % жителей зарабатывают больше 100 тысяч рублей в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Хуже всего дела обстоят в Ингушетии и Калмыкии.