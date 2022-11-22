Жительница Нижнего Тагила упала возле поликлиники и сломала титановый протез

Руководство поликлиники не беспокоит безопасность пациентов Фото: Александр ГЛУЗ

В понедельник, 21 ноября, 79-летняя жительница Нижнего Тагила упала у входа в поликлинику № 4 на Новострое, сломав протез из титана. Женщину пришлось госпитализировать на карете скорой помощи. Подробности ЧП приводит издание TagilCity.ru.

Инцидент произошел около 15 часов. Вскоре после получения травмы женщину осмотрел врач скорой помощи, после чего ее отвезли в больницу. По словам очевидцев, к пострадавшей пенсионерке не подошел никто из сотрудников поликлиники, а работники регистратуры не стали передавать информацию о ЧП своему руководству.

Также посетители поликлиники говорят, что тротуар возле медицинского учреждения не посыпан песком и противогололедными материалами, что повышает риск получения травм пациентами.