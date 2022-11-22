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НовостиЭкономика22 ноября 2022 8:39

Медикам Ямала выплатят почти два миллиарда рублей

Такое решение приняло правительство
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Деньги медицинским сотрудникам выплатят до 31 декабря 2022 года

Деньги медицинским сотрудникам выплатят до 31 декабря 2022 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральное правительство приняло решение до конца 2022 года выплатить медицинским работникам Ямало-Ненецкого автономного округа почти два миллиарда рублей. Об этом сообщает информационный портал «Ямал 1».

Деньги региону переведут из федерального бюджета в качестве ежегодной субсидии для достижения целевых показателей уровня зарплаты врачей, а также среднего и младшего медицинского персонала в соответствии с майским указом президента Владимира Путина.

Указ о ежегодных выплатах размещен на сайте правительства.