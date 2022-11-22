Медикам Ямала выплатят почти два миллиарда рублей

Деньги медицинским сотрудникам выплатят до 31 декабря 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральное правительство приняло решение до конца 2022 года выплатить медицинским работникам Ямало-Ненецкого автономного округа почти два миллиарда рублей. Об этом сообщает информационный портал «Ямал 1».

Деньги региону переведут из федерального бюджета в качестве ежегодной субсидии для достижения целевых показателей уровня зарплаты врачей, а также среднего и младшего медицинского персонала в соответствии с майским указом президента Владимира Путина.

Указ о ежегодных выплатах размещен на сайте правительства.