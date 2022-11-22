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НовостиОбщество22 ноября 2022 8:10

В удаленных районах Свердловской области открыли государственные аптеки

Они появились в Богдановиче, Североуральске и Верхних Сергах
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Сеть государственных аптек называется «Фармация». Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сеть государственных аптек называется «Фармация». Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В трех отдаленных районах Свердловской области открыли три государственные аптеки «Фармация». Пункты появились в Богдановиче, Североуральске и Верхних Сергах. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Для наших жителей открытие аптечного пункта на территории больничного городка очень важно! Многие пациенты приезжают из близлежащих деревень, - отметила фармацевт аптечного пункта в Богдановиче Юлия Добровольская.

Она подчеркнула, что теперь пациенты смогу купить препараты сразу после приема врача.

Ранее стало известно, что в Свердловской области можно получить в аптеке льготные лекарства по электронному рецепту. Пациенту нужно для этого иметь при себе только СНИЛС и паспорт. В регионе электронные рецепты могут принимать больше 200 аптек.