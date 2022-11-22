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НовостиЭкономика22 ноября 2022 7:44

Налоговые преференции для уральского бизнеса оценили 62 млрд рублей

Послабления предпринимателям дадут по налогам на прибыль и имущество
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Освободившиеся деньги предприятия смогут потратить на создание новых рабочих мест и повышение зарплаты сотрудникам

Освободившиеся деньги предприятия смогут потратить на создание новых рабочих мест и повышение зарплаты сотрудникам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Налоговые преференции для бизнеса на 2023-2025 годы в Свердловской области оцениваются в 62,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Это преференции по налогам на прибыль и имущество организаций: для участников приоритетных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов, резидентов особых экономических зон и территорий социально-экономического развития, - рассказала и.о. министра экономики и территориального развития области Татьяна Гладкова.

Также послабления дадут участникам нацпроекта «Производительность труда». Планируется, что освободившиеся деньги предприятия смогут потратить на создание новых рабочих мест и повышение зарплаты сотрудникам.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел дополнительные меры поддержки для бизнесменов, которые пострадали от санкций. Например, для тех предпринимателей, деятельность которых связана с присмотром за детьми дошкольного возраста, арендную ставку снизили на 10%.