Налоговые преференции для уральского бизнеса оценили 62 млрд рублей

Освободившиеся деньги предприятия смогут потратить на создание новых рабочих мест и повышение зарплаты сотрудникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Налоговые преференции для бизнеса на 2023-2025 годы в Свердловской области оцениваются в 62,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Это преференции по налогам на прибыль и имущество организаций: для участников приоритетных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов, резидентов особых экономических зон и территорий социально-экономического развития, - рассказала и.о. министра экономики и территориального развития области Татьяна Гладкова.

Также послабления дадут участникам нацпроекта «Производительность труда». Планируется, что освободившиеся деньги предприятия смогут потратить на создание новых рабочих мест и повышение зарплаты сотрудникам.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел дополнительные меры поддержки для бизнесменов, которые пострадали от санкций. Например, для тех предпринимателей, деятельность которых связана с присмотром за детьми дошкольного возраста, арендную ставку снизили на 10%.