В Нижний Тагил завезли подозрительное сливочное масло

Поставщик не указал результаты лабораторных исследований на качество и безопасность продукции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижний Тагил привезли сливочное масло неизвестного происхождения. Его поставило ООО «Елисей» (Алтайский край) на площадку ООО «Уральская торговая компания». Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- Уполномоченное лицо ООО «Елисей» добавило запись во входной журнал о 40 тоннах масла сливочного крестьянского сладко-сливочного несоленого с м.д.ж. 72,5%, - говорится в сообщении.

При этом компания не указала результаты лабораторных исследований на качество и безопасность продукции. Без этих сведений масло считается не соответствующим требованиям. Подозрительную продукцию заметили при мониторинге ФГИС «Меркурий».

Сотрудники Россельхознадзора потребовали от ООО «Уральская торговая компания» утилизировать сомнительное сливочное масло. Однако в компании заявили, что площадка по указанному в Нижнем Тагиле адресу им не принадлежит.

- Соответственно, ООО «Уральская торговая компания» ведет фиктивную деятельность, - говорится в информации от свердловского Россельхознадзора.

Ведомство признало фирму фантомом. Предприятие исключили из реестра ФГИС «Цербер», а уполномоченное лицо аннулировали в ФГИС «ВетИС».