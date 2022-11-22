Мужа уральской олимпийской чемпионки Юлии Липницкой мобилизовали

До мобилизации Владислава пара тренировала фигуристов в академии Евгения Плющенко. Фото: соцсети Юлии Липницкой

Мужа фигуристки и олимпийской чемпионки из Екатеринбурга Юлии Липницкой мобилизовали. Владиславу Тарасенко повестка пришла в конце октября, сообщила продюсер спортсменки Яна Рудковская.

- Это произошло месяц назад, - подтвердила Яна Рудковская информацию в разговоре с РИА Новости.

До мобилизации Владислава пара тренировала фигуристов в академии Евгения Плющенко. Сейчас Юлия продолжила заниматься со спортсменами самостоятельно. Со слов Яны Рудковской, Владиславу Тарасенко могли оформить отсрочку, но он принял решение отправиться на военную службу.

- Он сам принял решение идти и отстаивать честь Родины. Юля тяжело переживает, мы ее всячески поддерживаем. Все его очень ждем обратно, дети очень ждут его. Это был шок. Мы предложили помочь с отсрочкой, мы могли все сделать. Но он сам захотел, - рассказала Яна Рудковская изданию Sport24.

Юлия Липницкая стала олимпийской чемпионкой 2014 году, а уже в 2017 решила завершить карьеру. Причинами послужили проблемы со здоровьем.

В конце июня 2020 года спортсменка объявила о том, что она и ее возлюбленный фигурист Владислав Тарасенко стали родителями - у них родилась очаровательная девочка Каталина.