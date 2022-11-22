В Свердловской области пожарные спасли больше 1000 человек

Всего с января в Свердловской области было больше 7000 пожаров в домах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС рассказали о том, как часто с начала года им приходилось выезжать на тушение техногенных пожаров. Всего с января их было больше 7000. Это меньше на 28%, чем за то же время в прошлом году.

- Пожарными в течение года спасено больше 1000 жизней, - рассказал Валерий Казаков, заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области. – Большинство пожаров – порядка трети – в жилье. Причина в 60% случаев это неосторожное обращение с огнем. Еще порядка 13% это нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Также среди причин – нарушение эксплуатации печей.

Как яркий пример в МЧС привели ЧП, случившееся в Екатеринбурге 23 октября. В одном из частных домов в садовом товариществе женщина брызнула в горящую печь горючее, чтобы та горела жарче.

- Произошел выброс пламени. И женщина, и трое ее несовершеннолетних детей получили ожоги, - отметил Валерий Казаков. - Добавлять легковоспламеняющуюся жидкость в печь категорически запрещено.