Названы самые опасные водоемы Свердловской области для зимней рыбалки

Самые опасные водоемы для подледной ловли: Белоярское водохранилище, Рефтинское, Среднеуральское и Верхнетагильское Фото: Сергей КУРОЧКИН

В Свердловской области уже третью неделю лежит снег, а на водоемах появилась корка льда. Но выходить на него опасно, предупреждают в МЧС. Чтобы по льду можно было безопасно идти лишь одному человеку, надо, чтобы в толщину он был не меньше 12 сантиметров. Таких показателей он еще не достиг. При этом спасатели отмечают, что есть ряд водоемов на Среднем Урале, на лед которых выходить вообще нельзя, даже в крепкие декабрьские морозы.

- Это Белоярское водохранилище, Рефтинское, Среднеуральское и Верхнетагильское, - прокомментировал Валерий Казаков, заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области. – Это технические водоемы, куда промышленные предприятия сбрасывают теплую воду. Там происходит постоянное подмывание льда. Весь зимний период, даже когда на других водоемах установилась нужная толщина льда, выходить на эти водоемы опасно.

В МЧС напомнили, что рыбаков, которые вопреки здравому смыслу выйдут на лед этих водоемов, ожидают штрафы – до 5000 рублей.