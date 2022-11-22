В Екатеринбурге ребенок заболел свиным гриппом

В столице Урала за минувшую неделю выявили 15,8 тысячи случаев ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге зарегистрирован случай свиного гриппа у ребенка. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Всего в регионе за минувшую неделю выявили 33 002 случая ОРВИ. Это выше уровня прошлой недели на 8,4% и выше среднего многолетнего уровня на 18,1%. При этом 64% из заболевших - дети.

- Неблагополучные по заболеваемости МО (выше среднеобластного в 1,5 раза и более): ГО Богданович, ГО Сухой Лог, ГО ЗАТО Свободный, - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за минувшую неделю выявили 15 826 случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 12,1%. Также это на 12,9% выше среднего многолетнего уровня.

Кроме того, в Свердловской области за неделю по предварительным диагнозам зарегистрировали 487 случаев внебольничных пневмоний. Это ниже уровня прошлой недели на 13,9%.