В Заречном назначили нового начальника полиции

Долгое время Фазиль Искандеров (на фото справа) находился в длительной командировке на Северном Кавказе. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Заречном новым руководителем ОВД стал Фазиль Искандеров, который до этого занимал пост замначальника ОП №2 УМВД по Екатеринбургу. Об этом рассказал пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых.

- Фазиль Магомедович родился 6 октября 1970 года в городе Кельбаджар Азербайджанской ССР. Закончил в Екатеринбурге в 2000-м году юридический факультет Университета Российской академии образования, - рассказал он.

Искандеров два года служил в железнодорожных войсках в Смоленской области. В 1998 году он начал службу участковым в ОВД Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Позже он перешел работать в уголовный розыск.

Долгое время Искандеров находился в длительной командировке на Северном Кавказе. С 2013 по 2022 год он занимал должность замначальника по оперативной работе ОП №2 УМВД по Екатеринбургу. У него есть ряд ведомственных наград. Также Искандеров является ветераном боевых действий. Вместе с супругой он воспитывает троих детей.