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НовостиОбщество22 ноября 2022 6:27

В Нижний Тагил приедет глава Минприроды России

Рабочий визит запланирован на 23 ноября
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Александр Козлов побывает на производстве ЕВРАЗ НТМК и передаче трамваев городу. Фото: сайт Минприроды РФ

Александр Козлов побывает на производстве ЕВРАЗ НТМК и передаче трамваев городу. Фото: сайт Минприроды РФ

В Нижний Тагил приедет министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- В программе визита - запуск в работу нового экологичного оборудования на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК, - говорится в сообщении.

Кроме того, запланирована передача в эксплуатацию трамваев, приобретенных в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Рабочий визит запланирован на 23 ноября. Также на встрече будут полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ранее, 21 ноября, стало известно, что в Екатеринбург приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В его планах было провести рабочую встречу в ЦГБ №20. А в августе столицу Урала посетил министр экономического развития России Максим Решетников.