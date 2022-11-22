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НовостиНедвижимость22 ноября 2022 6:07

Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга за месяц упали на 44 %

Объем реализованного метража сократился на 45,6 %
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Количество лотов в сделках по договорам долевого участия в октябре составило 992 штуки

Количество лотов в сделках по договорам долевого участия в октябре составило 992 штуки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге резко упали продажи квартир в новостройках. В сравнении с сентябрем падение составило 44 %. Об этом сообщает портал 66.RU со ссылкой на данные специализированной системы мониторинга и анализа рынка новостроек «Объектив».

При этом количество лотов в сделках по договорам долевого участия (ДДУ), прошедших регистрацию в октябре, составило 992 штуки. В сентябре показатель был равен 1 776. По объему реализованного метража падение составило 45,6 %.

Ранее начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков заявил, что в Екатеринбурге на фоне частичной мобилизации упал спрос на квартиры в новостройках. Он отметил, что рынок встал «на паузу».