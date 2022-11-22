В Екатеринбурге около Оперного Mazda сбила девушку

Водитель поворачивал с проспекта Ленина на улицу Малышева Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вечером 21 ноября недалеко от Оперного театра Mazda 3 сбила 29-летнюю девушку. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в городском ГИБДД.

Водитель поворачивал с проспекта Ленина на улицу Малышева. Он сбил девушку на регулируемом перекрестке, когда она переходила дорогу.

- С различными травмами девушку доставили в больницу, - рассказали в Госавтоинспекции.

Днем 21 ноября в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе «ВАЗ» столкнулся с пассажирским автобусом № 104. В аварии пострадали 33-летняя женщина, которая была за рулем отечественной легковушки, и ее 24-летний пассажир.

Водитель автобуса рассказал, что ехал с обеда на автовокзал, когда в него влетела легковушка. Пассажиров в салоне в этот момент не было.