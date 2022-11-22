Подростка нашли живым Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге нашли 17-летнего подростка, который сбежал из дома 5 октября. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

- Найден, жив, - говорится в сообщении.

Парень ушел из дома на улице Академика Постовского. На нем было черное пальто до колен, темные штаны и ботинки. Подросток сбежал из дома не в первый раз. До этого он уходил 23 января 2022 года. Тогда подростка также удалось найти.

При этом волонтеры из поискового отряда рассказали «КП-Екатеринбург», что обычно во время таких исчезновений 17-летний парень выходил на связь. Однако в этот раз он не дал о себе знать. Дома подростка ждали дядя и бабушка.

Ранее, летом 2021 года, в Екатеринбурге полицейские нашли 13-летнего парня, сбежавшего из дома. Школьник знал, что его ищут. Он видел ориентировки в соцсетях и СМИ. Однако он не хотел возвращаться домой, надеясь, что называется, хайпануть, когда его «объявят в федеральный розыск и покажут по Первому каналу». О мыслях прославиться на всю страну он рассказал своим знакомым, записывая голосовые сообщения.