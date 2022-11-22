Теперь маски нужно носить в медицинских, образовательных организация и в учреждениях социальной защиты
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Верхней Салде ввели масочный режим из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает портал «Всалде».
Норма превышена на 4 %. С 7 по 13 ноября в городе выявили 311 случаев. Теперь маски в Верхней Салде нужно носить в медицинских, образовательных организациях и в учреждениях социальной защиты.
Масочный режим предложил главный санврач по Нижнему Тагилу, Пригородному и Верхнесалдинскому округам, Кировграду и Невьянскому району.
Ранее, в августе, в больницы Екатеринбурга вернули масочный режим. Резкое увеличение заболевших коронавирусом регистрировали почти во всех поликлиниках столицы Урала.