Расследованием трагедии занимался Следственный комитет. Фото: читатель «КП»

В прокуратуре Свердловской области прокомментировали расследование гибели медсестры из Екатеринбурга Ольги Скляровой. В ночь на 21 августа девушка выпала с 25 этажа дома на улице Академика Семихатова. Обвинение по 109 УК в причинении смерти по неосторожности предъявлено ее коллеге - врачу Алексею Спирину. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Следствие пришло к выводу, что нефролог подсаживал девушку на ограждение на переходном балконе. Но не рассчитал силы, и Ольга сорвалась. В заявлении надзорного ведомства отмечается, что врач и медсестра были пьяны.

Девушка была родом из Асбеста. Фото: читатель «КП»

- Находясь за спиной у девушки, применяя физическую силу, подсаживая и приподнимая ее с пола на само ограждение, не рассчитав применение физической силы, чрезмерно применил ее, тем самым придав корпусу тела погибшей ускорение, в результате чего последняя перевалилась через ограждение и упала с указанного балкона, - сообщила пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова.

Ранее родственники девушки сообщили, что Ольга должна была вернуться к своему мужу в Германию.

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