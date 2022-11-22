В уральской деревне ввели карантин из-за опасного вируса у коров

Хозяйство теперь нельзя посещать посторонним лицам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В частном хозяйстве в уральской деревне Мартынова ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота. Об этом сообщает администрация Пышминского городского округа.

- Хозяйство нельзя посещать посторонним лицам. Кроме всего, с его территории запрещается вывозить животных, - говорится в сообщении.

Также нельзя, чтобы в одном помещении жили здоровые и зараженные животные. Кроме того под запретом находится использовать на сельскохозяйственных ярмарках продукты, полученные от больных коров. Карантин ввели до мая 2023 года.

Лейкоз крупного рогатого скота — это хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы. Она не поддается лечению. При заболевании у коров повышается количество лимфоцитов в крови. Иногда появляются опухоли.