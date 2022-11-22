Общественники рассказали истории трех мобилизованных свердловчан, которым удалось вернуться домой

Бывшая и нынешняя супруги одного из мобилизованных объединились ради его возвращения домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественники из свердловского отделения «Народного фронта» рассказали истории трех ошибочно мобилизованных уральцев, которым удалось вернуться домой. Одному из них помогли бывшая и нынешняя супруги.

- В первом случае мобилизованного зовут Алексей и у него трое несовершеннолетних детей. Мобилизованный является единственным кормильцем, так как супруга находится в декрете, - сообщили общественники.

В 20-х числах октября Алексею пришла повестка, и его призвали. Общественники подключились к решению вопроса. Чуть позже выяснилось, что супруга ждет четвертого малыша. Совместными усилиями удалось добиться ходатайства о демобилизации. Скоро Алексей должен вернуться домой к семье.

Второго мобилизованного зовут Сергей. Он работает в сфере IT в компании, которая имеет государственную аккредитацию и подавала списки в Минцифры. Однако Сергею все равно пришла повестка. В военкомате он предоставил все документы, но его мобилизовали. Жена Сергея обратилась к общественникам. После вмешательства «Народного фронта» уральцу военный билет и отпустили.

Третьего мобилизованного зовут Иван. Он является отцом троих детей. Его призвали в сентябре. Иван успел побывать участником спецоперации на Украине. Его бывшая и нынешняя супруги объединились, чтобы вернуть мужчину домой. Они собрали все необходимые документы и передали их общественникам. Ивана демобилизовали.