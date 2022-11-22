Мэрия Екатеринбурга утвердила проект бюджета с дефицитом в 1,8 млрд

Планируется, что доходы в 2023 году составят 64 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утвердили проект бюджета на 2023 год. Он останется дефицитным. Об этом во время брифинга сообщил заместитель мэра Андрей Корюков.

Планируется, что доходы составят 64 миллиарда рублей, а расходы — около 66 миллиардов. Дефицит составит 1,8 миллиарда рублей. Замглавы отметил, что это нормально, так как бюджет всегда формируется с превышением расходных полномочий.

Большая часть денег (60%) из бюджета уйдет на социальную сферу. Из них 48% направят на образование. Еще 26% средств пойдут на национальную экономику, остальное — на сферы ЖКХ, культуры и спорта.

Ранее в первом чтении приняли проект бюджета Свердловской области на 2023 год и период 2024 - 2025 годов. Прогноз доходов областного бюджета на 2023 год - 343 миллиарда рублей, расходы планируются в сумме 359,2 миллиарда. Дефицит составляет 16 миллиардов рублей.