На Урале будут судить директора лесничества за сокрытие рубки на 34 миллиона рублей

Ущерб лесного фонда России оценили в больше чем 34,3 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тугулыме пройдет суд по делу директора уральского лесничества. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Мужчина скрыл рубку леса на 34,3 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Предполагается, что в период с октября 2019 по март 2020 года обвиняемый в корыстных целях дал свое согласие на незаконную вырубку леса местному предпринимателю. Лесная зона была предназначена для местного населения в целях заготовки древесины для собственных нужд. Помимо этого, обвиняемый пообещал предпринимателю свое покровительство его незаконных действий.

- Действуя в рамках достигнутой договоренности, местный предприниматель, уголовное дело в отношении которого по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка) рассматривается в суде, используя наемных рабочих, произвел незаконную рубку 567 пихт, 441 сосны, 556 елей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ущерб лесного фонда России оценили в более чем 34,3 миллиона рублей. А уральцу грозит до четырех лет лишения свободы.