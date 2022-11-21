В Екатеринбурге выставку о творчестве Моне посетили рекордные 20 тысяч человек

Организаторы провели благотворительные показы. Фото: пресс-служба «ДонЭкспоцентр»

В воскресенье, 20 ноября, закончилась выставка «Моне. Ожившие полотна». Она проходила в Свердловской киностудии. И за два месяца работы около 20 тысяч уральцев посетили ее. Это рекордное количество посетителей за всю историю работы креативной студии «Р-Арт», организующей подобные проекты.

- Мы в который раз убедились на практике, что Екатеринбург не зря называют культурной столицей Урала. Здесь люди действительно любят и ценят просвещение, искусство и открыто приветствуют современные мультимедийные форматы выставок, - прокомментировала директор студии Екатерина Клочкова.

Среди посетителей школьники, студенты, пенсионеры и семьи с маленькими детьми. А 3,4 тысячи уральцев сходили на мероприятие по «Пушкинской карте».

Также организаторы провели благотворительные показы для воспитанников детских домов, пожилых людей, инвалидов и ветеранов.

С 21 февраля в Свердловской киностудии стартует новый проект, посвященный творчеству Рериха. Он также будет реализован в формате «ожившие полотна».