Россельхознадзор выявил в Свердловской области фантомную площадку для поставок рыбопродукции

Производство товаров незаконно, так как подтвердить качество и безопасность продукции невозможно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Россельхознадзоре заявили об обнаружении фантомной площадки ООО «Крепость», зарегистрированного в Свердловской области.

С 18 по 21 ноября текущего года были оформлены документы на рыбу общим объемом более 107 тонн с дальнейшим вводом в оборот в пищу людям. Также 2,5 тысячи голов курицы убойной.

- Инспекторы установили, что по адресу, указанному в ФГИС «Цербер», ООО «Крепость» фактическую деятельность не осуществляет. Эту площадку официально занимает другое предприятие - ООО СХП «РыбПромКомплекс», с которым у ООО «Крепость» нет договорных отношений относительно аренды занимаемых площадей, - сообщают в пресс-службе органов.

ООО «Крепость» по указанному адресу занималось фиктивной деятельностью. А производство товаров незаконно, так как подтвердить качество и безопасность продукции невозможно из-за отсутствия прослеживаемости.

Фантомное предприятие было исключено из реестра ФГИС «Цербер». Инспекторы направили информацию о нарушении в ГУ МВД для принятия административных мер.