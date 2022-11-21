Уральский актер снялся в третьем сезоне популярного сериала на ТНТ

В съемках третьего сезона принял участие уральский актер из Верхней Салды Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пятого декабря выходит новый сезон популярного сериала «Жуки» от телеканала ТНТ. В съемках третьего сезона принял участие уральский актер из Верхней Салды. Анатолий Журавлев сыграет роль ветеринара.

- Анатолий Журавлев вновь сыграет роль ветеринара Алексея Ивановича, который следит за порядком в коровнике и героем Дэном, чтобы тот работал, а не лоботрясничал, - сообщают в пресс-службе телеканала.

Также уралец принимал участие и в других известных кинопроектах, таких как «Все будет хорошо!», «Брат», «Жмурки», «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Бывшие».

В пресс-службе добавили, что в новом сезоне «Жуки» будет больше трюков, чем в предыдущих. Герои будут гореть, тонуть, гонять на тракторах и убегать от быка. Также будут массовые драки, автомобильные аварии и полет на воздушном шаре.

Сценарист Сергей Нотариус добавил, что, по его мнению, третий сезон получился такой же смешной, драйвовый и очень душевный, какими зрители и привыкли видеть «Жуки».