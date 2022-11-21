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НовостиОбщество21 ноября 2022 17:47

В Екатеринбурге жители многоэтажки оказались на улице из-за ложной тревоги

На Уктусе эвакуировали жильцов многоквартирного дома
Дарья ЧИПУРИНА
На место прибыли сотрудники МЧС

На место прибыли сотрудники МЧС

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге жителей дома на улице Щербакова, 77к4 эвакуировали из-за ложной тревоги. Как сообщает очевидец, в восемь вечера в подъезде включилась противопожарная сигнализация.

- Я услышал противопожарную сирену и вышел в подъезд. Подумал, что начался пожар и тут же начал собирать документы и домашних животных. Потом увидел, что соседи тоже по лестнице спускаются. На улице уже много людей было, - рассказал очевидец, проживающий в доме.

Как сообщают в пресс-службе свердловского ГУ МЧС, в доме признаков пожара не обнаружено. По прибытию пожарные подразделения выяснили, что в 27-этажном многоквартирном доме сработала система оповещения и эвакуации людей. Огнеборцы провели поэтажную проверку дома, огня не обнаружили. Тревога оказалась ложной.

В конце октября в Ирбите жителей двухэтажного дома эвакуировали при пожаре. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам были эвакуированы из задымленного здания 11 человек, в том числе 1 ребенок.