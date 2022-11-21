У свердловчанки конфисковали автомобиль за нетрезвое вождение

Женщину оштрафовали на 210 тысяч рублей и конфисковали машину Фото: Алексей ФОКИН

В Сухом Логу суд конфисковал у жительницы Камышлова ее внедорожник. Это произошло из-за повторного вождения в нетрезвом виде.

Вечером 22 октября этого года осужденная пьяной вела Toyota Rav4. Ее остановил инспектор ДТП. Во время расследования, выяснилось, что женщина уже лишена водительских прав на полтора года за управление автомобилем в нетрезвом виде. Тогда она отделалась штрафом в 30 тысяч рублей. Однако обвиняемая должных выводов для себя не сделала, на путь исправления не встала.

- Сухоложский городской суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 210 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Помимо этого, свердловчанку снова лишили прав на два с половиной года. Также конфисковали и обратили в собственность государства автомобиль нарушительницы.

Пока приговор в законную силу не вступил.