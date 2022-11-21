Помощь семьям военнослужащих проводится в рамках акции #МыВместе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети мобилизованных смогут бесплатно кататься на аттракционах в Екатеринбурге. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.

- Такая адресная помощь семьям военнослужащих проводится в рамках акции #МыВместе, - рассказали в мэрии. - Развлекательные центры в крупных торговых центрах разных районов мегаполиса распахнут свои двери для ребят, чьи отцы выполняют боевые задачи, поставленные государством.

Рассказываем, какие развлекательные центры участвуют в акции и когда можно попасть в них бесплатно:

«Алатырь», батутный парк Razgon - до 25 декабря, ежедневно, кроме выходных и каникул

«Гринвич», «ФэнтазиГрад» и «Герои парк» - с 25 декабря,

«Кит», «Зимняя горка» - с 26 декабря по 5 февраля,

«Радуга парк», батутный парк, аттракцион «Улет» - ежедневно, кроме выходных дней и каникул,

«Радуга парк», Simple Fly - до 29 декабря,

«Веер Молл», парк развлечений «Мегалэнд» - ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Также в акции принимают участие каток в Академическом, зоопарк, «Планета Игрик» и батутный парк «Отрыв», «Кидспарк» и другие игровые и развлекательные площадки. Весь список, условия бесплатного посещения и график работы можно узнать на сайте акции #МыВместе.