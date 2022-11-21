Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку после ДТП с участием автобуса

Будут проводить проверку на соблюдение законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителей автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники прокуратуры Верх- Исетского района начали проверку после столкновения автобуса и двух легковых автомобилей. ДТП произошло днем 21 ноября на улице Академика Бардина. Водитель Hyundai Accent не уступил дорогу общественному транспорту. После чего иномарку отбросило на позади стоявшую Lada Largus. Пострадавших при аварии нет.

- Прокуратура района взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП по улице Академика Бардина в Екатеринбурге с участием маршрутного автобуса, - прокомментировали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что будут проверять соблюдение законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителей автобусов. Также районная прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией.