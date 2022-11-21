В Свердловской области «Горе Белой» отказали в бюджетном финансировании

Финансирование на последующие годы пока и вовсе не предусмотрено Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свердловская область в 2023 году планирует выделить из бюджета миллион рублей на развитие туристического кластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом. Однако компания запрашивала больше, а именно 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает портал 66.RU, ссылаясь на гендиректора туркластера Леонида Гункевича.

По его словам, такая ситуация типичная для кластера. Так, например, в 2021 году расходы на «Гору Белую» в бюджет включили только после его первого чтения.

- В прошлом году в это время было почти так же: тогда в проекте бюджета нам вообще ничего не выделяли, но в окончательной редакции бюджета мы получили финансирование, - рассказал Леонид Гункевич.

Также, оказалось, что необходимые суммы «Гора Белая» не получала уже несколько лет. А финансирование на последующие годы пока и вовсе не предусмотрено. Но это не означает, что проект будет заморожен, отметил Гункевич.

Компания запросила более миллиарда рублей на подготовительные и проектно-изыскательские работы, присоединение к сетям электро- и газоснабжения для строительства канатных дорог и трасс.