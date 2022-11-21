Свердловский областной суд смягчил наказание участникам хакерской группы Lurk

Константину Козловскому снизили срок заключения на восемь месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд 21 ноября рассмотрел 26 апелляционных жалоб и смягчил наказание участникам хакерской группы Lurk. Все дело в том, что истекли сроки обвинения по ст. 272 (Неправомерный доступ к компьютерной информации) и 273 УК РФ (Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

- Суд изменил приговор Кировского районного суда Екатеринбурга в отношении Козловского, Попова, Кобыльского, Кобыльского, Виноградова, Мельника, Еремина, Борисенко, Габдульянова, Галяутдинова, Гуляева, Константинова, Рякиной, Савенкова, Сапегина, Сафонова, Селиванова, Силкина, Тесленко, Федорова, Чантурии, - рассказали в пресс-службе суда.

Так, главарю группировки Константину Козловскому снизили срок заключения на восемь месяцев. Ранее он был приговорен к 14 годам лишения свободы. Остальные участники по итогам рассмотрения апелляции получили сроки от 5 лет и 2 месяцев до 12 лет и 8 месяцев колонии.

Также Свердловский областной суд отменил приговор суда первой инстанции в части обращения взыскания на арестованную квартиру Константина Козловского.

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала о том, как была задержана группа Lurk в 2016 году.