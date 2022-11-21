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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 14:37

Свердловский областной суд смягчил наказание участникам хакерской группы Lurk

Главарю группировки снизили срок заключения на восемь месяцев
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Константину Козловскому снизили срок заключения на восемь месяцев

Константину Козловскому снизили срок заключения на восемь месяцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд 21 ноября рассмотрел 26 апелляционных жалоб и смягчил наказание участникам хакерской группы Lurk. Все дело в том, что истекли сроки обвинения по ст. 272 (Неправомерный доступ к компьютерной информации) и 273 УК РФ (Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

- Суд изменил приговор Кировского районного суда Екатеринбурга в отношении Козловского, Попова, Кобыльского, Кобыльского, Виноградова, Мельника, Еремина, Борисенко, Габдульянова, Галяутдинова, Гуляева, Константинова, Рякиной, Савенкова, Сапегина, Сафонова, Селиванова, Силкина, Тесленко, Федорова, Чантурии, - рассказали в пресс-службе суда.

Так, главарю группировки Константину Козловскому снизили срок заключения на восемь месяцев. Ранее он был приговорен к 14 годам лишения свободы. Остальные участники по итогам рассмотрения апелляции получили сроки от 5 лет и 2 месяцев до 12 лет и 8 месяцев колонии.

Также Свердловский областной суд отменил приговор суда первой инстанции в части обращения взыскания на арестованную квартиру Константина Козловского.

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала о том, как была задержана группа Lurk в 2016 году.