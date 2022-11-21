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НовостиОбщество21 ноября 2022 13:56

Из-за марафона «Европа-Азия» перекроют центр Екатеринбурга

Публикуем список улиц, по которым нельзя будет проехать 3 декабря
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Старт и финиш марафона запланирован у киноконцертного театра «Космос»

Старт и финиш марафона запланирован у киноконцертного театра «Космос»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за марафона «Европа-Азия» в субботу, 3 декабря на несколько часов перекроют центр Екатеринбурга. Об этом горожан предупредили в администрации города.

- Организаторы соревнований запланировали перекрытие движения транспорта по части улицы 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина) и по самой улице Бориса Ельцина (от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев), - рассказали в пресс-службе мэрии.

Старт и финиш марафона запланирован у киноконцертного театра «Космос». Проезд будет перекрыт с 09:00 до 13:00.

В забеге примут участие 1,5 тысячи спортсменов и любителей бега.

Проезд будет перекрыт с 09:00 до 13:00

Проезд будет перекрыт с 09:00 до 13:00

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА