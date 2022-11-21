Из-за марафона «Европа-Азия» перекроют центр Екатеринбурга

Старт и финиш марафона запланирован у киноконцертного театра «Космос» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за марафона «Европа-Азия» в субботу, 3 декабря на несколько часов перекроют центр Екатеринбурга. Об этом горожан предупредили в администрации города.

- Организаторы соревнований запланировали перекрытие движения транспорта по части улицы 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина) и по самой улице Бориса Ельцина (от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев), - рассказали в пресс-службе мэрии.

Старт и финиш марафона запланирован у киноконцертного театра «Космос». Проезд будет перекрыт с 09:00 до 13:00.

В забеге примут участие 1,5 тысячи спортсменов и любителей бега.