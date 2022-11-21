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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 13:10

В Екатеринбурге затопило улицу возле общежития юридического университета

На месте работают сотрудники «Водоканала»
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Коммунальная авария произошла на магистральном водоводе

Коммунальная авария произошла на магистральном водоводе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вечером, 21 ноября, затопило улицу Колмогорова возле общежития юридического университета. На месте уже работают сотрудники «Водоканала».

- Произошла авария на магистральном водоводе диаметром 400 мм. На месте работают две бригады и цех благоустройства, - рассказали «КП-Екатеринбург» в муниципальном предприятий.

Рабочие занимаются расчисткой затопленной улицы, чтобы вода не успела застыть и превратить дорогу в каток. Диспетчерская в это время организует отключения и переключения подачи холодного водоснабжения в жилые дома по другим схемам.

Напомним, в Екатеринбурге 26 октября из-за коммунальной аварии затопило улицу Московскую. Вода разлилась на пересечении с переулком Денисова-Уральского.