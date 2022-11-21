Восемь локомотивов СвЖД будут носить имена выдающихся железнодорожников

Пассажирские тепловозы ТЭП70. Фото из архива РЖД

Под руководством Дмитрия Коротчаева в советское время была построена железная дорога от Тюмени до Нового Уренгоя, к крупнейшим нефтегазовым месторождениям. Его труд отмечен званиями Герой Социалистического Труда, «Почетный железнодорожник» и «Заслуженный строитель РСФСР».

Тепловоз «Дмитрий Коротчаев» стал восьмым локомотивом, который в 2022 году получил имя одного из выдающихся железнодорожников. Два пассажирских тепловоза (приписаны к депо Егоршино) ранее получили имена машинистов Феликса Гергина и Евгения Парчинского. Первый разработал прогрессивную технологию вождения поездов повышенного веса, в 1950-е. Второй – предотвратил в 1996 году столкновение пассажирского поезда с неуправляемым локомотивом (присвоено звание Героя РФ).

«Именными» стали также три мощных электровоза серии 2ЭС10 (депо Свердловск-Сортировочный). Один из них – в честь легендарного начальника дороги Вячеслава Егорова, возглавлявшего СвЖД с 1956 по 1972 год. Под его началом была усовершенствована система управления движением поездов, активно развивалась инфраструктура, новые виды тяги. Две других машины получили имена в честь Героев Социалистического Труда путейца Василия Кузнецова (в 1940-е годы усовершенствовал технологию проведения ремонтных работ) и составителя поездов Василия Ручкина (в конце 1950-х предложил решение, позволившее оптимизировать работу станции за счет объединения двух маневровых районов).

Маневровым тепловозам ТЭМ18ДМ (депо Чусовское и Серов) присвоили имена машинистов-передовиков Игнатия Чурина и Сергея Бубнова, трудившихся на магистрали в 30 – 60-х годах ХХ века.

До этого года на СвЖД было только два «именных» локомотива. С 2012 года электровоз 2ЭС6, приписанный к депо Свердловск-Сортировочный, носит имя Виталия Соснина (начальник СвЖД с 1972 по 1977 год, позже – заместитель министра путей сообщения СССР). В 2021 году один из тепловозов депо Сургут был назван в честь легендарного железнодорожника Анатолия Бокова – первого начальника Сургутского отделения СвЖД.

Традиция давать имена локомотивам была заложена еще в XIX веке. В царской России паровозы часто называли в честь населенных пунктов и рек: «Москва», «Париж», «Волга», «Дон» и др. Но были и названия, не связанные с географией («Быстрый», «Могучий», «Вол», «Казак» и др.). Кроме того, локомотивам присваивались имена людей, внесших большой вклад в развитие железных дорог страны. Например, паровозы «Рейтерн» и «Мельников» были названы в честь министров финансов и путей сообщения.