Нижнему Тагилу выделили 200 млн рублей на газификацию частного сектора

Стоимость перевода одного дома с печного на газовое отопление оценивается в среднем в 250 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках всероссийского проекта «Чистый воздух» из федерального бюджета Нижнему Тагилу выделили 200 миллионов рублей на газификацию домов в частном секторе. Деньги город получит в 2023 году. Жителям, которые хотят поучаствовать в программе, необходимо обращаться в администрации по месту жительства.

- Количество домовладений достаточно большое, и велик объем работ, который предстоит осуществить в следующем году, поэтому уже к январю у нас должны быть списки участников этой программы, - рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В департаменте информполитики региона объяснили, что газификация домов пройдет на условиях софинансирования. Это значит, что жители должны будут сами оплатить не менее 10 % от стоимости работ. Отмечается, что стоимость перевода одного дома на газовое отопление оценивается в среднем в 250 тысяч рублей.