Уралец раскусил телефонного мошенника вопросом про Крым

С начала года возбуждено 3 806 уголовных дел на злоумышленников различными способами обманувшими свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сотрудники полиции фиксируют большое количество звонков от мошенников с территории других государств, в том числе с Украины. Об одном таком случае рассказал руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых. Интересно, что та история закончилась благополучно - злоумышленнику не удалось обмануть взявшего трубку мужчину, ведь находчивый свердловчанин раскусил его, спросив про Крым.

- Мужчина задал звонившему простой вопрос: Крым чей? Реакция была - хоть ролик для «Ералаша» снимай. Любитель чужих денег стал юлить как уж на сковородке и всячески избегать ответа на поставленный вопрос, - рассказал Валерий Горелых. - Дело закончилось тем, что в конце «доброжелатель» стал угрожать России скорой расправой, спешно бросил трубку, дав таким образом понять, что он является сторонником националистов.

В полиции отметили, что с начала 2022 года возбуждено 3 806 уголовных дел на злоумышленников, различными способами обманувших свердловчан. Жители региона «подарили» мошенникам за девять месяцев 1 миллиард 150 миллионов рублей. Из них 137 миллионов люди перевели лжесиловикам и липовым банковским службам безопасности после разговоров с ними по телефону. На мошенников, представившихся сотрудниками силовых структур - ФСБ, СКР, прокуратуры или МВД, завели 145 уголовных дел.