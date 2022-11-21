В Ханты-Мансийске построят огромную школу

Новую школу откроют через два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Манскийске построят новую школу на 150 мест. Строительство будет вестись по концессионному соглашению, которое на днях подписали в администрации города. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Новая школа расположится в микрорайоне «Солнечный» на площади в 30 тысяч квадратных метров. Здесь помимо учебных кабинетов появится стадион, а также бассейн, игровые и спортивные площадки.

Откроют новую школу до конца 2024 года. Отметим, что в городе каждый год открывается новая школа.