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НовостиНедвижимость21 ноября 2022 11:38

В Ханты-Мансийске построят огромную школу

Здесь будут получать знания 1 500 учеников
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Новую школу откроют через два года

Новую школу откроют через два года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Манскийске построят новую школу на 150 мест. Строительство будет вестись по концессионному соглашению, которое на днях подписали в администрации города. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Новая школа расположится в микрорайоне «Солнечный» на площади в 30 тысяч квадратных метров. Здесь помимо учебных кабинетов появится стадион, а также бассейн, игровые и спортивные площадки.

Откроют новую школу до конца 2024 года. Отметим, что в городе каждый год открывается новая школа.